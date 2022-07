POL-WL: Radfahrer leicht verletzt ++ Marschacht/Obermarschacht - Fahrt unter Drogeneinfluss

Buchholz (ots) - Brand einer Dachgeschosswohnung Am Dienstag, 5.7.2022, gegen 17:50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in den Reiherstieg gerufen. Mehrere Anwohner hatten den Brand einer Dachgeschosswohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses gemeldet. Vor dem Haus gab ein Mitbewohner an, dass er den Bewohner der betroffenen Wohnung gerade noch in seine Wohnung ziehen konnte, bevor er sich selbst wegen der ...

