Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Brand einer Dachgeschosswohnung ++

Buchholz (ots)

Brand einer Dachgeschosswohnung

Am Dienstag, 5.7.2022, gegen 17:50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in den Reiherstieg gerufen. Mehrere Anwohner hatten den Brand einer Dachgeschosswohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses gemeldet. Vor dem Haus gab ein Mitbewohner an, dass er den Bewohner der betroffenen Wohnung gerade noch in seine Wohnung ziehen konnte, bevor er sich selbst wegen der Rauchausbreitung in Sicherheit bringen musste. Eine 34-jährige Polizeibeamtin und drei Polizeibeamte im Alter von 23, 27 und 28 Jahren, die zuerst am Brandort eingetroffenen waren, liefen daraufhin in das bereits verrauchte Treppenhaus und brachten den 59-jährigen Bewohner ins Freie. Er hatte bereits starke Verbrennungen und eine schwere Rauchgasvergiftung erlitten und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die vier Beamten zeigten nach dem Rettungseinsatz ebenfalls Symptome einer Rauchgasvergiftung und wurden ambulant im Krankenhaus behandelt.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Buchholz, Trelde und Sprötze löschten den Wohnungsbrand ab. An der betroffenen Wohnung entstand ein Schaden von rund 100.000 EUR. Sie ist unbewohnbar. Die Polizei hat den Brandort für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Die Brandursache ist noch unklar.

Seevetal/A7 - Auf Streifenwagen aufgefahren

Auf der A7, in Höhe des Rastplatzes Seevetal, kam es heute, 6.7.2022 zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Funkstreifenwagens der Polizei Hamburg. Das mit einer 21-jährigen Beamtin und zwei 23 und 24 Jahre alten Beamten besetzte Fahrzeug war gegen 3:55 Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht und dem Warnsignal "Überbreite" auf den rechten Fahrstreifen aufgefahren, um einem Schwertransport, der in Richtung Hamburg begleitet werden sollte, das Auffahren auf die Autobahn zu ermöglichen. Ein 28-jähriger Mann, der mit einem Mercedes Sprinter in Richtung Hamburg unterwegs war, bemerkte den Streifenwagen offenbar zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den Mercedes auf. Der Unfallverursacher sowie die drei Polizeibeamten wurden leicht verletzt. Die 21-Jährige sowie der Fahrer des Mercedes Sprinter kamen vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Für die Unfallaufnahme durch das Autobahnpolizeikommissariat Winsen (Luhe) sowie die Bergung der beteiligten Fahrzeuge mussten zwei der drei Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 50.000 EUR geschätzt.

Winsen - Nach Verkehrsordnungswidrigkeit mehrere Strafverfahren eingeleitet

Am Dienstag, 5.7.2022, gegen 21:40 Uhr kontrollierte die Polizei zwei 32 und 34 Jahre alte Männer aus dem Landkreis Helmstedt, die mit ihren PKW in der winsener Innenstadt unterwegs waren. Zunächst hatten die Beamten den 34-Jährigen mit seinem Golf gestoppt, nachdem er bei Rot über eine Ampel gefahren war. Während der Kontrolle kam der 32-Jährige mit seinem PKW hinzu und gab sich als Halter beider Fahrzeuge zu erkennen.

Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 34-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der 32-Jährige konnte zwar einen Führerschein vorweisen, stand aber unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Bei der Überprüfung der beiden Fahrzeuge fanden die Beamten mehrere Tüten voller Zigarettenschachteln im Gesamtwert von rund 3000 EUR. Einen Kaufbeleg oder eine plausible Erklärung für die Herkunft der Zigaretten konnten die beiden dafür nicht vorweisen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Tabakwaren als mutmaßliches Diebesgut sichergestellt.

Zur Verhinderung der Weiterfahrt wurden ebenso beide Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen die beiden Männer wurde Strafverfahren wegen Verdacht des gemeinschaftlichen Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell