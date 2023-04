PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher scheitern +++ Diebe dringen in Rohbau ein +++ Dieb greift in Geldbörse +++ Motorroller gestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher scheitern,

Oberrursel, Platz der Deutschen Einheit, 23.04.2023, 03.00 Uhr bis 25.04.2023, 16.00 Uhr

(pa)In den vergangenen Tagen wurde in Oberursel eine Gaststätte zum Ziel von Einbrechern. In der Zeit von Sonntag und Dienstagnachmittag versuchten Unbekannte, gewaltsam in ein am Platz der Deutschen Einheit ansässiges Restaurant einzudringen. Mehrere Hebelversuche an Fenstern des Gebäudes scheiterten jedoch, sodass die Täter ohne Beute abziehen mussten. Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im genannten Bereich möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Diebe dringen in Rohbau ein,

Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Im Heimgarten, 21.04.2023, 13.45 Uhr bis 25.04.2023, 07.00 Uhr

(pa)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes suchten Diebe eine Baustelle in Bad Homburg heim. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich Unbefugte zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen ein in der Straße "Im Heimgarten" befindliches Baustellengelände und anschließend das im Bau befindliche Gebäude. Aus dem Rohbau entwendeten sie unter anderem mehrere Elektrowerkzeuge. Der Wert des Diebesguts wird auf mehrere Hundert Euro beziffert. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Dieb greift in Geldbörse,

Steinbach, Berliner Straße, 25.04.2023, gg. 12.45 Uhr

(pa)Am Dienstagmittag wurde eine Bürgerin in Steinbach von einem Dieb um mehrere Hundert Euro Bargeld gebracht. Gemäß Schilderung der Anzeigenerstatterin begegnete die Steinbacherin gegen 12.45 Uhr in der Berliner Straße einem Mann, der sie ansprach und darum bat, ihm Kleingeld zu wechseln. Als die Frau der Bitte nachkam und dazu ihre Geldbörse hervorholte, um nach Münzgeld zu schauen, habe der Unbekannte plötzlich in das Scheinfach des Portemonnaies gegriffen. Mit einigen Hundert Euro aus der Geldbörse sei der Täter in Richtung Industriestraße davongerannt. Der Mann wird beschrieben als etwa 40 Jahre alt und circa 170 cm groß. Er habe kurzes dunkelblondes Haar und blaue Augen gehabt, akzentfrei Deutsch gesprochen und "elegant" gekleidet gewesen. Getragen habe er einen dunkelblauen Anzug. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter (06172) 120 - 0 entgegen.

4. Motorroller gestohlen,

Oberursel, Freiherr-vom-Stein-Straße, 24.04.2023, 22.30 Uhr bis 25.04.2023, gg. 07.00 Uhr

(pa)In Oberursel wurde in der Nacht auf Dienstag ein Motorroller entwendet. Ein silberfarbener 50-er Roller der Marke "Peugeot" war mit einer Kette gesichert in der Freiherr-vom-Stein-Straße geparkt. Am Dienstagmorgen musste der Fahrer des Rollers feststellen, dass das das Kleinkraftrad gestohlen worden war. An dem Roller war zuletzt das Versicherungskennzeichen "460 KAX montiert". Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel unter (06171) 6240 - 0 entgegen.

