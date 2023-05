Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Pkw gefahren

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dienstagfrüh, gegen 01 Uhr, ereignete sich in Hermsdorf ein Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Radfahrer war auf der Straße am neuen Haus in Richtung Oberndorfer Weg unterwegs. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Pkw Ford und kollidierte mit dessen Fahrzeugseite. Hierbei verletzte sich der Radler. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Ob der vorherige Konsum von Betäubungsmittel beim 33-Jährigen unfallursächlich war, ist Teil der eingeleiteten Ermittlungen.

