Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zur Schließzeit im Reisebüro

Jena (ots)

Durch einen Zeugen wurde Montagvormittag bekannt, dass Unbekannte widerrechtlich zur Schließzeit in einem Reisebüro in der Oberlauengasse waren. Der oder die Täter drangen gewaltsam in den Hausflur des Wohn- und Geschäftshauses ein und verschafften sich in der Folge durch eine Notausgangstür Zutritt zum Reisebüro. Hier durchwühlten die Unbekannten mehrere Schränke und öffneten im Anschluss einen Tresor. Mit der aufgefundenen Beute im vierstelligen Bereich entkamen die Langfinger unerkannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

