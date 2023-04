POL-PPRP: E-Scooter entwendet

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag (01.04.2023) auf Sonntag (02.04.2023) einen Zigarettenautomaten in der Kleestraße auf und entwendeten die Geldkassette. Wieviel Bargeld in der Geldkassette war, ist derzeit nicht bekannt. Die Sachschadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail ...

mehr