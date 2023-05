POL-BO: Auf frischer Tat - Einbrecher in Bochum festgenommen

Witten (ots) - Eine erneute Schwerpunktaktion der Polizei fand am gestrigen Dienstag, 23. Mai, in Witten statt. Zahlreiche Beamtinnen und Beamte des Verkehrsdienstes und der Bereitschaftspolizei waren für noch mehr Sicherheit unterwegs und kontrollierten an mehreren Stellen den Fahrzeugverkehr. Egal ob Pkw, Lkw oder Zweirad - an den Verkehrskontrollen ist niemand ...

mehr