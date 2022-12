Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.12.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten

Zwei Verletzte und Sachschaden in bisher unbekannter Höhe sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Landesstraße 1036 bei Kupferzell am Freitagmittag. Eine 69-Jährige fuhr gegen 11 Uhr mit ihrem VW von Öhringen kommend in Richtung der Bundesstraße 19. Als sie nach links, auf die L 1036 in Richtung Mangoldsall abbog, übersah sie vermutlich den von links kommenden Ford einer 33-Jährigen und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Frauen schwer verletzt. Die 69-Jährige musste mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Auch die Ford-Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Landesstraße 1036 voll gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbrereit und mussten abegschleppt werden.

Öhringen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Beim Ausparken beschädigte eine Unbekannte am Donnerstagabend den Peugeot eines 59-Jährigen in Öhringen. Zeugen konnten die Frau beobachten, wie sie beim Ausparken zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Austraße den neben ihrem Kleinwagen geparkten PKW streifte und davonfuhr. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem gesuchten Kleinwagen oder der Fahrerin machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefonnummer 07941 9300, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell