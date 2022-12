Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.12.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Wertheim: Eingangstüre mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten am Mittwoch oder Donnerstag die Glasscheibe einer Eingangstür in Wertheim. Zwischen 15.30 Uhr am Mittwoch und 12 Uhr am Donnerstag begaben sich die Täter zu dem Gebäude in der Vaitstraße und zerstörten die Glasscheibe in der Eingangstür einer Dienstleistungsfirma für Schulnachhilfe. Insgesamt entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Das Polizeirevier Wertheim hat die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Ereignis machen können, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Tauberbischofsheim: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Am Donnerstag zwischen 5 Uhr und 13 Uhr verursachten Unbekannte mehrere hundert Euro Sachschaden an einem in Tauberbischofsheim geparkten Pkw. Innerhalb dieses Zeitraums stand der BMW in der Hochhäuser Straße auf einem Firmenparkplatz und wurde von dem Täter oder der Täterin mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Bad Mergentheim: Insulinpumpe gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Eine Insulinpumpe im Wert von ca. 3.000 Euro wurde von einem bislang unbekanntem Täter im Solymar in Bad Mergentheim gestohlen. Zwischen 12 Uhr und 15.30 Uhr begaben sich die Unbekannten zu dem Liegebereich der 41-Jährigen und entwendeten den medizinischen Gegenstand. Die Pumpe war auf einer Tasche in ein Handtuch eingewickelt im Schwimmbadbereich abgestellt. Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich auf dem Polizeirevier Bad Mergentheim, 07931 54990, zu melden.

