POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.12.2022 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Wertheim: Eingangstüre mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht Unbekannte beschädigten am Mittwoch oder Donnerstag die Glasscheibe einer Eingangstür in Wertheim. Zwischen 15.30 Uhr am Mittwoch und 12 Uhr am Donnerstag begaben sich die Täter zu dem Gebäude in der Vaitstraße und zerstörten die ...

mehr