POL-BO: Radarkontrollen für die 22. Kalenderwoche 2023

Bochum (ots) - Am späten Donnerstagabend, 25. Mai, wurde der Polizei ein Exhibitionist an einer Straßenbahnhaltestelle in Bochum-Laer gemeldet. Es werden Zeugen gesucht. Nach aktuellem Kenntnisstand war eine 26-jährige Bochumerin gegen 23 Uhr fußläufig im Bereich "Alte Wittener Straße " unterwegs. Sie beabsichtigte zur Straßenbahnhaltestelle "Bochum Laer Mitte" ...

