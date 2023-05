Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Drei Männer nach mehreren Straftaten festgenommen und inhaftiert

Triptis (ots)

Am Samstagabend hielten drei Männer die Polizeibeamten der Schleizer Polizei sowie des Rudolstädter Kriminaldauerdienstes (KDD) in Atem. Beginnend ab 18:30 Uhr hatte das Trio, welches später bekannt gemacht wurde, im Triptiser Stadtpark sowie in der Neustädter Straße für Aufsehen gesorgt, indem die Männer Fahrzeuge widerrechtlich stoppten und dann beschädigten sowie einen Mülleimer mit Böllern sprengten. Zum dritten Mal wurden die Männer dann durch Zeugen beobachtet, als sie in der Geraer Straße einen Zigarettenautomaten sprengten und zunächst flüchteten. Aufgrund von Zeugenaussagen stellten zwei Polizeibeamte des KDD die drei Männer in Triptis fest. Die Gruppe griff dann die Polizeibeamten durch Würfe mit Bierflaschen an- schließlich gelang es nach einem kurzen Gerangel, die drei Täter zu fixieren und vorläufig festzunehmen. Auch Passanten waren zur Unterstützung geeilt und hatten die Beschuldigten mit festgehalten. Während der Festnahme wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Das Beutegut im Sinne zahlreicher Schachteln Zigaretten sowie mitgeführte Schlagringe etc. wurden bei der Durchsuchung der Personen sichergestellt. Anschließend erfolgten in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft umfangreichen Maßnahmen im Zusammenhang mit den Beschuldigten wie u.a. die Abnahme von Fingerabdrücken sowie Blut zur Bestimmung möglicher Alkohol-oder Drogenbeeinflussung. Die drei nunmehr Beschuldigten sind im Alter von 21, 23 und 34 Jahren. Sie stammen aus Pößneck und sind bereits polizeibekannt. Am Sonntagnachmittag wurden die Beschuldigten dann am Amtsgericht Greiz vorgeführt. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen alle drei, sodass sie in eine Justizvollzuganstalt überführt worden. Die Ermittlungen dauern dementsprechend an.

