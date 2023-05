Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand nach technischem Defekt

Rudolstadt-Schwarza (ots)

Vermutlich ein technischer Defekt löste den Brand in einem Einfamilienhaus am Samstagabend in Schwarza aus. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro, Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei übernommen.

