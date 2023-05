LPI-SLF: Radfahrer unter Alkohol

Unterwellenborn (ots) - Am Samstagvormittag wurden auf dem Kaufland-Parkplatz in Unterwellenborn mehrere Pkw beschädigt, indem der Lack zerkratzt wurde. Entsprechende Strafanzeigen wurden aufgenommen. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Saalfeld unter 03671-560 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst Saalfeld Telefon: 03671 56 0 E-Mail: ...

mehr