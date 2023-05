LPI-SLF: Sachbeschädigungen durch Randalierer

Saalfeld (ots) - Am Donnerstag ereignete sich gegen 05:45 Uhr in Saalfeld in der Knochstraße ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Ein 49-jähriger Radfahrer befuhr den Gehweg vom Zentrum kommend in Richtung Reschwitzer Straße. In Höhe einer dortigen Grundstücksausfahrt beabsichtigte eine 39-jährige PKW-Fahrerin aus dieser Ausfahrt auf die Knochstraße aufzufahren. Hierbei übersah sie den Radfahrer und stießt ...

mehr