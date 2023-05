Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfall gesucht

Saalfeld (ots)

Am Donnerstag ereignete sich gegen 05:45 Uhr in Saalfeld in der Knochstraße ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Ein 49-jähriger Radfahrer befuhr den Gehweg vom Zentrum kommend in Richtung Reschwitzer Straße. In Höhe einer dortigen Grundstücksausfahrt beabsichtigte eine 39-jährige PKW-Fahrerin aus dieser Ausfahrt auf die Knochstraße aufzufahren. Hierbei übersah sie den Radfahrer und stießt mit diesem zusammen. Der Mann wurde dadurch leicht verletzt. Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang machen können- Hinweise nimmt die Saalfelder Polizei entgegen.

