Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Waldarbeiter wird bei Abholzarbeiten verletzt und verstirbt

Mengersgereuth-Hämmern (ots)

Am Donnerstagmittag kam ein Mann bei Abholzlarbeiten in einem Waldstück bei Mengersgereuth-Hämmern ums Leben. Der 54-Jährige hatte "Am Isaak" Abholzarbeiten/ Entasten durchgeführt, als von einem weiteren Baum ein großer Ast herunterfiel und den Mann traf. Der hinzugerufene Rettungsdienst konnte den Arbeiter tragischerweise nicht mehr retten, sodass er an seinen schweren Verletzungen verstarb. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die Feuerwehr von Mengersgereuth-Hämmern sowie die Bergwacht Scheibe-Alsbach eingesetzt. Es kam zur zeitweisen Straßensperrung der Bundesstraße 89.

