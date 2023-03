Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Angehörige verhindern Betrug an 75-Jährigem

Mönchengladbach (ots)

Aufmerksame Angehöriger haben am Dienstag, 28. Februar, einen 75-jährigen Mann vor einem Trickbetrug bewahrt. Unbekannte hatten den Senior angerufen und versucht mit einem Gewinnversprechen in die Falle zu locken.

Nach bisherigem Ermittlungsstand erhielt der 75-Jährige am Dienstag mehrmals Anrufe einer britischen Rufnummer. In dem Telefonat teilte man ihm mit, dass er 6000 Euro bei einem Gewinnspiel gewonnen habe. Anschließend sollte er zu einem Supermarktparkplatz an der Ottostraße fahren, um den Gewinn entgegen zu nehmen. Als der Mann dort ankam, erhielt er einen erneuten Anruf. Man teilte ihm mit, dass er Geld abheben müsse um bestimmte Verwaltungskosten für die Gewinnübergabe zu begleichen. Bevor es dazu kommen konnte, erreichten Angehörige des Mannes den Parkplatz. Diesen war das Gewinnversprechen merkwürdig vorgekommen und sie überzeugten den 75-Jährigen davon, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt.

Die Polizei Mönchengladbach warnt: Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern und geben Sie auf keinen Fall Zahlencodes/ PIN am Telefon weiter. (jl)

Weitere wichtige Präventionstipps zu der Betrugsmasche finden sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/

