POL-MG: Ladendiebstahl: Festnahme und U-Haft

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind zwischen Freitag und Samstag, 25. Februar, in ein Geschäft an der Wickrather Straße eingebrochen und haben Sportartikel entwendet. Nach bisherigem Ermittlungsstand näherten sich die Täter zwischen 18.30 Uhr und 9.10 Uhr dem Geschäft. Anschließend schlugen sie ein Schaufenster ein und drangen so in den Laden ein. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet ...

mehr