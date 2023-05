Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gelddieb festgenommen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Münsterstraße; Tatzeit: 10.05.23, ca. 13.25 Uhr;

Am frühen Mittwochnachmittag wurde ein Jugendlicher aus Bocholt durch einen anderen Jugendlichen gebeten, einen 20-Euro-Schein zu wechseln. Der Geschädigte holte daraufhin ein Bündel Geldscheine (mehrere Hundert Euro) aus der Hosentasche. Der Täter riss ihm das Geldbündel aus der Hand und fuhr auf einem E-Scooter davon. Zeugen bestätigten den Fall und zeigten den Beamten ein Foto des Täters. Dieser, ein in Bocholt wohnhafter 16-Jähriger, wurde kurz darauf durch Polizeibeamte angetroffen. Ein Teil des Diebesgutes konnte bei ihm sichergestellt werden. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der Maßnahmen in die Obhut seiner Mutter übergeben. (fr)

