Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Kreuz abgebrochen und gestohlen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus Wessum, Roggenkamp;

Tatzeit: zwischen 07.05.2023, 16.00 Uhr, und 10.05.2023, 16.30 Uhr;

Unbekannte haben auf einem Friedhof in Ahaus-Wessum ein Bronzekreuz von einem Grab gestohlen. Die Täter brachen es von einem Sockel ab, auf dem es montiert war. Zu der Tat kam es zwischen dem vergangenen Sonntag, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 16.30 Uhr, auf dem Friedhof am Roggenkamp. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell