Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Mit Pkw überschlagen

Unfallort: Heek-Nienborg, Ochtruper Landstraße (Landesstraße 573)

Unfallzeit: 10.05.2023, 08.20 Uhr;

Eine Autofahrerin ist am Mittwoch in Heek-Nienborg von der Straße abgekommen. Sie überschlug sich mit ihrem Wagen mehrfach und prallte gegen einen Telefonmast. Die 55-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Abgespielt hat sich das Geschehen gegen 08.20 Uhr auf der Ochtruper Landstraße (Landesstraße 573). Die Gronauerin war dort in Richtung Ochtrup unterwegs, als es aus noch ungeklärter Ursache zu dem Unfall kam. (to)

