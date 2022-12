LPI-SHL: Buntmetalldiebstahl

Zella-Mehlis (ots) - Ein Brand in Zella-Mehlis rief in der Nacht zu Freitag die Kameraden der Feuerwehr und die Polizei auf den Plan. Auf bislang unbekannte Art und Weise brannte kurz vor 23:00 Uhr ein Sofa, welches in einer Garage in der Hugo-Jacobi-Straße abgestellt war. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte das Feuer und zog die brennende Couch ins Freie. Die Flammen griffen dennoch auf das Garagentor und auf Teile des Daches über. Personen kamen glücklicherweise nicht zu ...

mehr