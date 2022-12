Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl von Buntmetall

Zella-Mehlis (ots)

In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt auf ein Gelände eines Recyclingbetriebs in der "Schöne Aussicht" in Zella-Mehlis. Die Einbrecher öffneten drei Rolltoren der dortigen Lagerhallen und entwendeten ca. zwei Tonnen Buntmetall im Wert von ca. 15.000 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegengenommen.

