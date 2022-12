Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Korb mit unbekannten Inhalt gestohlen

Eisfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete in der Nacht zu Donnerstag einen Korb, welcher auf einem Grundstück in der Straße Oberend in Eisfeld abgestellt war. Ein Nachbar wurde durch ein Klappern auf den Langfinger aufmerksam. Er konnte eine dunkel gekleidete Person beim Übersteigen des Zauns beobachten und informierte daraufhin die Polizei. Laut Zeugenaussage war der Täter mit einem Fahrrad unterwegs. Die eingeleiteten Fahdnungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Aufgrund der Abwesenheit des Geschädigten gilt es im Nachgang zu klären, was genau der Dieb entwendete. Zeugenhinweise nimmt die Hildburghäuser Polizei unter der Rufnummer 03685 778-0 entgegen.

