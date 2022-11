Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Gültstein: Einbrecher von Zeugen überrascht

Ludwigsburg (ots)

Drei bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Mittwoch gegen 01:37 Uhr Zutritt zu einem Ladengeschäft in der Hewlett-Packard-Straße in Gültstein. Die Unbekannten hebelten eine Tür auf, um in das Innere des Geschäftes zu gelangen. Im Verkaufsraum brachen die Täter mehrere Kassen auf und durchwühlten einen Schrank. Dabei wurden die Einbrecher von einem Zeugen überrascht, der sich bisher in einem anderen Gebäudeteil aufgehalten hatte. Die Täter ergriffen die Flucht und rannten über die angrenzenden Felder Richtung Gültstein davon. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung führte nicht zum Ergreifen der Unbekannten.

Alle drei Täter sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein und eine schwarze Mütze getragen haben. Einer der Unbekannten wurde zudem als etwa 175 cm groß und schlank beschrieben. Während der Tat soll er eine graublaue Hose, eine schwarze Übergangsjacke und einen ebenfalls schwarzen Rucksack getragen haben. Ein weiterer Einbrecher soll 160 bis 170 cm groß und ebenfalls schlank gewesen sein. Da sich zum Zeitpunkt der Tat kein Bargeld in den Kassen befand, gingen die Einbrecher leer aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, in Verbindung zu setzten.

