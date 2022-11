Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag brachen mindestens zwei bislang unbekannte Täter, mutmaßlich im Tatzeitraum zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr, in ein Wohnhaus im Schwezinger Weg in Aldingen ein. Über ein Fenster, dass die Täter über einen kleinen Vorbau am Gebäude erreichten, gelangten sie ins Wohnhaus. Hier durchsuchten sie zwei Zimmer im Obergeschoss. Vermutlich wurden die Täter hierbei gestört und flüchteten unerkannt. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch die entstandene Schadenshöhe ist, sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die etwas verdächtiges beobachtet haben, wenden sich unter Tel. 07154 1313-0 an das Polizeirevier Kornwestheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell