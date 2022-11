Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen-Hochdorf: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag verschaffte sich ein noch unbekannter Täter zwischen 16.00 Uhr und 19.30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Enzweihinger Straße in Hochdorf. Der Unbekannte brach die Terrassentür auf und durchsuchte die Räume anschließend. Er entwendete Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf einen dreistelligen Betrag belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, in Verbindung zu setzen.

