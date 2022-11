Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Feuerwehreinsatz in der Seestraße

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 13:00 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen aufgrund eines aktiven Rauchmelders in die Seestraße in Sindelfingen aus. Vor Ort konnte die Feuerwehr in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses einen Topf mit Essen von dem eingeschalteten Herd entfernen, der den Alarm verursacht hatte. Die Bewohnerin hatte den Topf mutmaßlich auf dem Herd stehen lassen und anschließend kurzzeitig die Wohnung verlassen. Offenes Feuer ist nicht entstanden, die Wohnung musste lediglich gelüftet werden. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort.

