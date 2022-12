LPI-SHL: Gesteck von Grab entwendet

Wasungen (ots) - Ein 29-jähriger Transporter-Fahrer fuhr Mittwochnachmittag am Markt in Wasungen auf einen verkehrsbedingt wartenden Mercedes-Sprinter auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 15.000 Euro. Zudem musste der Mercedes abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

