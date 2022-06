POL-H: Vahrenwald: mutmaßlicher Serieneinbrecher festgenommen - Polizei vermutet Taten im dreistelligen Bereich

Hannover (ots) - Die Polizei hat am Sonntag, 12.06.2022, ein seit zwei Tagen vermisstes Kind gefunden. Die Zwölfjährige wurde am Abend in Hannover aufgegriffen. Dem Mädchen geht es nach ersten Erkenntnissen gut. Der Vater des Mädchens hatte es am Samstag als vermisst gemeldet, nachdem das Kind am Freitag aus der elterlichen Wohnung in Seelze-Letter verschwunden ...

