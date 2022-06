Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisstes Mädchen aus Seelze wieder da

Hannover (ots)

Die Polizei hat am Sonntag, 12.06.2022, ein seit zwei Tagen vermisstes Kind gefunden. Die Zwölfjährige wurde am Abend in Hannover aufgegriffen. Dem Mädchen geht es nach ersten Erkenntnissen gut. Der Vater des Mädchens hatte es am Samstag als vermisst gemeldet, nachdem das Kind am Freitag aus der elterlichen Wohnung in Seelze-Letter verschwunden war. Die Hintergründe des Verschwindens waren zunächst unklar.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem Mädchen beteiligt haben. Die ursprüngliche Meldung zum Sachverhalten musste aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht werden.

