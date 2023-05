Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Betrug via Messenger

Bank kann Geld noch zurückbuchen

Ahaus (ots)

Betrüger hätten am Dienstag eine Ahauserin fast um Geld gebracht - sie war auf die WhatsApp-Masche hereingefallen. Die Täter hatten sich über den Messengerdienst auf dem Handy der Frau gemeldet. Die Kriminellen gaben sich als Tochter der Frau aus, die sich vermeintlich über eine neue Mobiltelefonnummer melden würde. Sie baten darum, eine Überweisung in vierstelliger Höhe vorzunehmen. Die Geschädigte entsprach dieser Bitte. Im Nachgang nahm sie Kontakt über die ihr bekannte Nummer zu ihrer Tochter auf - damit stellte sich der Betrug heraus. Gerade noch rechtzeitig: Der Bank gelang es, das bereits überwiesene Geld zurückzubuchen. Die Polizei warnt erneut vor dieser Form des Betrugs. Wer eine derartige Nachricht erhält, sollte nicht darauf eingehen und stattdessen Kontakt auf einem bekannten Weg zu dem betreffenden Angehörigen aufzunehmen. (to)

