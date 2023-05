Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Brünener Straße; Unfallzeit: 10.05.2023, 04.15 Uhr;

In der Nacht zum Mittwoch wollte eine Polizeistreife einen mit drei Personen besetzten grauen BMW mit Kennzeichen aus dem Kreis Kleve (KLE) kontrollieren. Der Pkw war den Beamten auf der Bahnhofstraße aufgefallen. Als die Beamten entsprechende Signale zum Anhalten gaben, täuschte der Fahrer zunächst an, nach rechts auf ein Tankstellengelände zu fahren. Er beschleunigte dann aber und fuhr geradeaus weiter. Er bog auf die Brünener Straße ab und prallte infolge zu hoher Geschwindigkeit gegen den Ampelmast. Zwei Insassen stiegen aus und flüchteten ins angrenzende Dickicht. Am Pkw trafen die Beamten noch einen Pkw-Insassen an, einen 31-Jährigen mit Wohnsitz in Bocholt.

Im Laufe des Vormittags meldete sich ein 32-jähriger Mann aus Rhede und gab an, der Fahrer des Pkws gewesen zu sein. Sein Führerschein wurde sichergestellt. (fr)

