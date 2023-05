Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Wallstraße; Unfallzeit: Freitag, 28.04.2023, ca. 13.45 Uhr; Am Freitag, dem 28.04.2023, beobachtete eine Zeugin gegen 13.45 Uhr, wie eine Autofahrerin gegen einen geparkten Pkw fuhr. Die Autofahrerin gab gegenüber der Zeugin an, einen Zettel an dem anderen Pkw hinterlassen zu haben und fuhr dann davon. Da sich keine Notiz an dem beschädigten Auto befand, informierte die Zeugin die ...

