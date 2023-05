POL-BOR: Bocholt/Rhede - Belohnung ausgelobt

Isselburg-Anholt (ots) - Tatort: Isselburg-Anholt, Gendringer Straße; Tatzeit: zwischen 05.05.23, 18.00 Uhr, und 08.05.23, 13.00 Uhr; In den vergangenen Tagen machte sich ein Einbrecher auf der Gendringer Straße an einer Scheune zu schaffen. Eine Holztür und zwei Glasscheiben wurden dabei beschädigt. In das Gebäude gelangte der Täter nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) ...

