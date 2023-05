Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Geräte entwendet

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Bönningskamp; Tatzeit: zwischen 08.05.2023, 20.30 Uhr, und 09.05.2023, 06.10 Uhr;

Auf elektrisches Werkzeug abgesehen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Gescher. Die Täter drangen gewaltsam in eine Garage auf einem Grundstück am Bönningskamp ein. Daraus entwendeten die Einbrecher eine Tischkreissäge, ein Schleifgerät und ein Baustellenradio, allesamt der Marke Makita. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

