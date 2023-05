Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Flat-TV aus Gartenhütte entwendet

Reken (ots)

Tatort: Groß Reken, Brucknerstraße;

Tatzeit: zwischen 07.05.2023, 20.00 Uhr, und 08.05.2023, 07.45 Uhr;

Ein Fernsehgerät entwendet hat ein Unbekannter in der Nacht zum Montag in Groß Reken. Dazu ist es auf dem Grundstück eines Wohnhauses an der Brucknerstraße gekommen. Aus einem Gartenhaus stahlen die Täter neben dem 43 Zoll großen Flat-TV eine elektrische Dartscheibe und einen Amazon-Firestick. Wer Hinweise geben kann, sollte unter Tel. (02861) 9000 Kontakt mit dem Kriminalkommissariat in Borken aufnehmen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell