HZA-DU: Das Hauptzollamt Duisburg informiert: Schließungen und Einschränkungen am Rosenmontag

Die folgenden Dienststellen des Hauptzollamts Duisburg bleiben am Rosenmontag, 20.02.2023, geschlossen:

das Hauptzollamt, einschließlich der Nebenstellen, die Abteilung Kfz-Steuer, Köhnenstr. 5-11, 47051 Duisburg, das Zollamt Ruhrort, Ruhrorter Str. 158, 47119 Duisburg, das Zollamt Essen, Laubenhof 8, 45356 Essen und das Zollamt Emmerich, Albert-Einstein-Str. 1a, 46446 Emmerich.

Auf Grund der Schließung ist an diesem Tag die Abholung von Postsendungen bei den Zollämtern Emmerich, Essen und Ruhrort nicht möglich.

Die zollrechtliche Warenabfertigung ist am Rosenmontag in Notfällen in der Zeit von 6:00 bis 22:00 Uhr beim Zollamt Straelen-Autobahn möglich. In dringenden Fällen können Bürger*innen bei Kraftfahrzeugsteuerangelegenheiten persönlich und telefonisch das Zollamt Straelen-Autobahn, Niederdorfer Str. 86, 47638 Straelen (Rufnummer 02839/ 391) in der Zeit von 7:30 Uhr bis 15:00 Uhr erreichen.

Am 21.02.2023 sind das Hauptzollamt Duisburg und die Zollämter Emmerich, Essen und Ruhrort wieder uneingeschränkt geöffnet.

