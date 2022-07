LPI-G: Diebstahl von Fahrrädern

Gera (ots) - In der Nacht vom 15.07.2022 zum 16.07.2022 kam es in Triebes zu insgesamt 8 Kennzeichendiebstählen an abgeparkten PKW`s. Betroffen waren Fahrzeuge, welche in der August-Bebel-Straße und in der Zeulenrodaer Straße abgeparkt waren. Die Polizei Greiz bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 036616210 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle ...

