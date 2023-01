LPI-J: Hinweise zu Automatenaufbruch gesucht

Weimar (ots) - In der Schopenhauerstraße wurden in der Nacht zu Sonntag von mindestens zwei Fahrzeugen Kennzeichen entwendet. Während das hintere Kennzeichen eines VW einige hundert Meter vom Tatort entfernt wieder aufgefunden werden konnte, bleibt die vordere Kennzeichentafel eines VW Transporters verschwunden. Durch das Entfernen der Kennzeichen entstand eine beiden Fahrzeugen geringer Sachschaden. Hinweise zu dem oder den Tätern gibt es nicht. Rückfragen bitte an: ...

mehr