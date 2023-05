Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Versuchter Wohnungseinbruch

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Enscheder Straße; Tatzeit: 09.05.2023, zwischen 06.00 Uhr und 14.00 Uhr;

Auf bislang unbekannte Art und Weise gelangte ein noch unbekannter Einbrecher in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Enscheder Straße. Er begab sich ins Dachgeschoss (6. Etage) und machte sich dort an einer Wohnungseingangstür zu schaffen. Die Tür konnte der Täter nicht öffnen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell