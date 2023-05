Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Geschädigter nach Unfall gesucht

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Wallstraße; Unfallzeit: Freitag, 28.04.2023, ca. 13.45 Uhr;

Am Freitag, dem 28.04.2023, beobachtete eine Zeugin gegen 13.45 Uhr, wie eine Autofahrerin gegen einen geparkten Pkw fuhr. Die Autofahrerin gab gegenüber der Zeugin an, einen Zettel an dem anderen Pkw hinterlassen zu haben und fuhr dann davon. Da sich keine Notiz an dem beschädigten Auto befand, informierte die Zeugin die Polizei, so dass die Unfallverursacherin ermittelt werden konnte. Der beschädigte Pkw stand bei Eintreffen des Streifenteams nicht mehr am Unfallort und das Kennzeichen des Pkws (vermutlich weißer Skoda Kombi) ist auch nicht bekannt. Da sich zwischenzeitlich der oder die Geschädigte nicht bei der Polizei meldete, wird er oder sie auf diesem Wege gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260 zu melden. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell