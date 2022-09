Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Zeugen meldeten am Samstagabend (03.09.2022) der Altenburger Polizei, dass eine männliche Person aus Richtung einer Veranstaltung im Bereich des Seckendorf Parkes kam und unvermittelt von drei Personen tätlich angegriffen und scheinbar verletzt wurde. Nach dem Angriff entfernten sich die Täter mit einem Pkw in Richtung Zeitz. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten vor Ort eintrafen, konnten weder die Angreifer noch der Geschädigte angetroffen werden. Seitens der Altenburger Polizei wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet. In diesem Zusammenhang wird nicht nur der Geschädigte selbst, sondern weitere Zeugen gesucht, die Hinweise zum Geschehen bzw. den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell