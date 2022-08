Kelsterbach (ots) - Am 30.08.2022 zwischen 13:00- 21:20 Uhr wurde im Taubengrund 25 ein geparktes Fahrzeug am linken Kotflügel durch einen bislang unbekannten Verursacher beschädigt.Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Kelsterbach, oder jede andere Dienststelle. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Groß-Gerau PSt. Kelsterbach May, POKin Telefon: 06107 - ...

