Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Kelsterbach (ots)

Am 30.08.2022 zwischen 13:00- 21:20 Uhr wurde im Taubengrund 25 ein geparktes Fahrzeug am linken Kotflügel durch einen bislang unbekannten Verursacher beschädigt.Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Kelsterbach, oder jede andere Dienststelle.

