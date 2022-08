Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zahlreiche Autos im Visier Krimineller

Kripo ermittelt, prüft Tatzusammenhänge und sucht Zeugen

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Darmstadt (ots)

In den zurückliegenden Tagen kam es im Stadtgebiet Darmstadt zu zahlreichen Autoaufbrüchen, bei denen es die Täter offenbar auf zurückgelassene Wertgegenstände abgesehen hatten. Die Kriminalpolizei in Darmstadt und das Kommissariat 43 ermitteln in mindestens neun Fällen und suchen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Zwischen Sonntag (28.8) und Montag (29.8.) hatten es die Täter auf einen weißen Transporter in der Magdalenenstraße abgesehen, aus dem sie eine Mappe mit Geld und Dokumenten entwendeten. Am Dienstag (30.8.) gerieten in der Zeit zwischen 7 Uhr und 11 Uhr ein weißer Transporter in der Moltkestraße, ein schwarzer Opel im Graupnerweg sowie jeweils ein Lastwagen in der Rüdesheimer Straße und ein Lastwagen in der Wittmannstraße in das Visier der Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Innenräumen und entwendeten unter anderem zurückgelassene Taschen, Rucksäcke und Bekleidung, deren Inhalt technische Geräte und Geld umfassten.

Der Gesamtschaden dürfte sich ersten Erkenntnissen zufolge auf mehrere Hundert Euro belaufen. In der Moltkestraße konnte ein noch unbekannter Täter gegen 11 Uhr bei seiner Flucht auf einem schwarz-grünen Mountainbike in Richtung Kattreinstraße beobachtet werden. Er hatte mittellange, dunkelblonde Haare und trug dunkle Kleidung. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, wird im Rahmen der Ermittlungen geprüft. Wer in diesem Kontext verdächtige Beobachtungen machen konnte oder ergänzende Hinweise zu dem Flüchtenden geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

