BPOL-H: Zivilkräfte der Bundespolizei verhaften Gesuchten am Hannover Hauptbahnhof am 31.03.2023 gegen 08:30 Uhr

Hannover (ots)

Die Staatsanwaltschaft Hannover hatte den 33-Jährigen bereits seit Dezember 2012 per Haftbefehl gesucht. Der Mann aus Lehre befand sich in einer Therapieeinrichtung aufgrund von knapp 50 nachgewiesenen Betrugsdelikten sowie Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis, hatte die Substitution jedoch abgebrochen und war mit unbekanntem Aufenthalt untergetaucht. Laut Haftbefehl stehen von ursprünglich 3 Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe noch 643 Tage Restfreiheitsstrafe in der nächstgelegenen Justizvollzugsanstalt aus, die er nun in der JVA Hannover absitzt; also etwa die Hälfte.

