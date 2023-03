Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Bundespolizei verhaftet gleich drei gesuchte Männer

Hannover (ots)

Hannover/Göttinge. Gestern konnten gleich drei gesuchte Männer mit Haftbefehl verhaftet werden.

Gleich morgens, kurz vor 8, fiel einer Streife im Hauptbahnhof Hannover ein 43-jähriger Deutscher auf. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung gesucht wurde. Gegen ihn lag ein Haftbefehl mit einer Geldstrafe von 1.560 Euro vor. Da er die Strafe nicht bezahlen konnte, muss er nun für 120 Tage ersatzweise ins Gefängnis.

Gegen 11 Uhr wurde ein 33-jähriger irakischer Staatsangehörige zur Vernehmung in einem Ermittlungsverfahren auf der Wache der Bundespolizeiinspektion Hannover vorstellig. Ein durchgeführter Datenabgleich ergab, dass gegen den Mann seitens der Staatsanwaltschaft ein Erzwingungshaftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz vorlag. Ein Freund konnte die noch offene Geldstrafe in Höhe von 125 Euro für den überraschten Mann entrichten und ersparte ihm somit einen Gefängnisaufenthalt.

Ein 39-jähriger Kolumbianer wurde gestern Abend, um 21 Uhr, in Göttingen im Bahnhofsbereich angehalten und kontrolliert. Ein durchgeführter Datenabgleich ergab, dass gegen den Mann seitens der Justiz ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr vorlag. Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet und der Wache des Bundespolizeireviers in Göttingen zugeführt. Die laut Haftbefehl geforderte Geldstrafe in Höhe von 375 Euro konnte der Mann nicht bezahlen, so dass er zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen in die Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.

