Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Lkw-Fahrer nach Unfall mit Schülerin gesucht

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Adenauerring; Unfallzeit: 09.05.2023, ca. 07.15 Uhr Am Dienstagmorgen wurde eine 13-jährige Fahrradfahrerin auf dem Adenauerring durch einen Sattelzug bei einem Abbiegevorgang touchiert. Der Lkw-Fahrer erkundigte sich nach dem Befinden des Mädchens. Dieses gab an, nicht verletzt zu sein, woraufhin der Lkw-Fahrer seine Fahrt fortsetzte, obwohl an dem Fahrrad Sachschaden entstanden war. Zeugen hatte sich das Kennzeichen des Aufliegers notiert, welches aber nicht ausgegeben ist. Etwaige weitere Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260 zu wenden. Der Lkw-Fahrer hat dunkle Haare und trug blaue Arbeitsbekleidung. Der Sattelzug ist weiß. (fr)

